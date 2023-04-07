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2 часа назад

Стилист Рогов назвал леггинсы актуальным трендом в моде

Мира Маркина

В 2023 году новым трендом в моде станут леггинсы. Об этом стилист Александр Рогов написал в своем телеграм-канале.

Эксперт отметил, что брюки такого фасона представлены в линейках множества известных брендов. В их числе Saint Laurent, Blumarine, Miu Miu и Ferragamo.

Рогов показал фотографии моделей, чтобы продемонстрировать способы носить леггинсы. В луках, представленных на снимках, черные и белые леггинсы разной фактуры сочетались с толстовками, пиджаками и пальто оверсайз, а также с топами и дубленками. Из обуви модели использовали как кроссовки, так и туфли.

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