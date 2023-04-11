Стилист Гоша Карцев рассказал, что в одежде выдает бедняка
Люди, у которых доход небольшой, чаще богатых носят вещи с логотипами. Об этом стилист Гоша Карцев рассказал во время интервью журналисту Карену Адамяну.
По словам эксперта, людям с низким заработком свойственно демонстрировать логотипы известных брендов на одежде. Богачи реже носят вещи с обилием айдентики модных домов, дизайнеров и фирм.
Помимо этого, отметил Карцев, есть перечень вещей — маркеров людей с низким доходом, предпочитающих мейнстрим. В их числе браслеты ювелирного дома Cartier, сумки Birkin, шлепанцы Hermes, а также различные элементы гардероба от Loro Piana.
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