$82.18+2.6889.73+2.63

Стилист Гоша Карцев рассказал, что в одежде выдает бедняка

Люди, у которых доход небольшой, чаще богатых носят вещи с логотипами. Об этом стилист Гоша Карцев рассказал во время интервью журналисту Карену Адамяну.

Стилист Гоша Карцев рассказал, что в одежде выдает бедняка
© Pxhere

По словам эксперта, людям с низким заработком свойственно демонстрировать логотипы известных брендов на одежде. Богачи реже носят вещи с обилием айдентики модных домов, дизайнеров и фирм.

Помимо этого, отметил Карцев, есть перечень вещей — маркеров людей с низким доходом, предпочитающих мейнстрим. В их числе браслеты ювелирного дома Cartier, сумки Birkin, шлепанцы Hermes, а также различные элементы гардероба от Loro Piana.

Что делать с шеей, чтобы она не выдавала возраст

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в бутиках за границей вычисляют россиянок.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий