Стилист Гоша Карцев рассказал, что в одежде выдает бедняка

Люди, у которых доход небольшой, чаще богатых носят вещи с логотипами. Об этом стилист Гоша Карцев рассказал во время интервью журналисту Карену Адамяну.

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По словам эксперта, людям с низким заработком свойственно демонстрировать логотипы известных брендов на одежде. Богачи реже носят вещи с обилием айдентики модных домов, дизайнеров и фирм.

Помимо этого, отметил Карцев, есть перечень вещей — маркеров людей с низким доходом, предпочитающих мейнстрим. В их числе браслеты ювелирного дома Cartier, сумки Birkin, шлепанцы Hermes, а также различные элементы гардероба от Loro Piana.