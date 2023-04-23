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Стилист Рогов сравнил певца Диму Билана с его коллегой Стасом Михайловым

По мнению стилистов Гоши Карцева и Александра Рогова, певец Дима Билан не эволюционирует с точки зрения стиля. Имидж артиста они обсудили на YouTube-шоу Рогова.

Рогов сравнил Диму Билана со Стасом Михайловым
© РИА Новости

Стилисты пришли к выводу, что из российских музыкальных исполнителей “перезагрузиться” попробовали только Лолита Милявская и Филипп Киркоров. Многие другие, напротив, останавливаются на каком-то стиле и следуют ему много лет:

"Остальные как Алла Борисовна. В какой-то момент она долго-долго гналась, экспериментировала, а потом сказала: "Буду все время выходить в платье а-ля летучая мышь", — пошутил Карцев.

Модные эксперты отметили, что Дима Билан верностью своему стилю напоминает Стаса Михайлова. Его наряды сравнили с образами "ведущего свадеб во Владивостоке".

Певец Стас Михайлов рассказал о своем отношении к "кочующим" за ним фанаткам

Александр Рогов отдельно отметил, что высказывает мнение исключительно о стиле певца в одежде, а не о его творчестве.

Ранее Александр Рогов показал результат пластики век.

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