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Стилист Воробьева рассказала, что в женщине выдает неряшливость

Одежда часто создает впечатление неряшливости. Как этого не допустить, "Вечерней Москве" рассказала стилист Ольга Воробьева.

Стилист Воробьева рассказала, что в женщине выдает неряшливость
© Pxhere

Прежде всего эксперт рекомендует избавиться от вещей, которые вышли из строя или перестали быть по размеру: пальто и куртки с потертостями или следами от сумок, свитеры с катышками, посеревшие белые рубашки, колготки с затяжками.

Помимо этого, стоит отложить в сторону неактуальную одежду, например обтягивающие футболки, которые можно заменить более свободными. Аналогично стоит отказаться от вещей, которые оказались в гардеробе случайно: например, от одежды подруги или родственницы, которая ей не подошла.

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Важно отказаться от потрепанной: даже на собеседованиях в первую очередь оценивают обувь и маникюр. Если у туфель сбит каблук, а сами они сделаны из некачественной кожи, это сильно скажется на впечатлении о человеке.

На очки тоже стоит обращать внимание. Оправа, как и любой аксессуар, тоже может устаревать. Кроме того, на очках, которые носят давно, как правило, есть царапины и потертости, которые в любом случае будут выглядеть неряшливо.

Важную роль играют и духи. Приятный аромат создает ощущение ухоженности, оставляет положительное впечатление.

Ранее "Рамблер" писал о неактуальных фасонах платьев.

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