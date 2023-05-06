Стилист Воробьева рассказала, что в женщине выдает неряшливость
Одежда часто создает впечатление неряшливости. Как этого не допустить, "Вечерней Москве" рассказала стилист Ольга Воробьева.
Прежде всего эксперт рекомендует избавиться от вещей, которые вышли из строя или перестали быть по размеру: пальто и куртки с потертостями или следами от сумок, свитеры с катышками, посеревшие белые рубашки, колготки с затяжками.
Помимо этого, стоит отложить в сторону неактуальную одежду, например обтягивающие футболки, которые можно заменить более свободными. Аналогично стоит отказаться от вещей, которые оказались в гардеробе случайно: например, от одежды подруги или родственницы, которая ей не подошла.
Важно отказаться от потрепанной: даже на собеседованиях в первую очередь оценивают обувь и маникюр. Если у туфель сбит каблук, а сами они сделаны из некачественной кожи, это сильно скажется на впечатлении о человеке.
На очки тоже стоит обращать внимание. Оправа, как и любой аксессуар, тоже может устаревать. Кроме того, на очках, которые носят давно, как правило, есть царапины и потертости, которые в любом случае будут выглядеть неряшливо.
Важную роль играют и духи. Приятный аромат создает ощущение ухоженности, оставляет положительное впечатление.
Ранее "Рамблер" писал о неактуальных фасонах платьев.