Какие детали способны испортить любой образ
Нередко происходит так, что даже самый старательно подобранный образ почему-то не выглядит эффектно. Зачастую дело оказывается в том, что человек не уделяет внимание деталям. А нюансов, способных испортить или удешевить даже самый роскошный образ существует немало.
В этом материале "Рамблера" эксперт по этикету Ольга Федотова перечислила те самые детали, о которых мы можем даже не задумываться, но при этом они оказывают сильное влияние на общее впечатление, которое создается о внешнем виде человека.
1. Как бы стильно вы ни были одеты, мятая одежда будет работать против вас, если речь идет не о вещах из жатой ткани.
2. Любые пятна на одежде, которые могли случайно появиться и остаться не замеченными вами, могут броситься в глаза окружающим.
3. Отросший маникюр, как и в целом неухоженные руки. Многие обращают внимание в первую очередь именно на руки – аккуратный маникюр – это тоже часть гардероба.
4. Обилие косметики и неподходящих аксессуаров испортят ваш образ.
Аксессуары призваны лишь дополнять его и выгодно подчеркивать, а не перетягивать на себя все внимание.
5. Резиновые шлёпанцы невероятно упростят любой летний образ. Такая обувь будет уместной только на пляже.
Также, по мнению эксперта, лучше не использовать:
- Тапочки из отеля.
- Растянутые футболки и майки.
- Старые халаты и бесформенную одежду, скрывающую не только недостатки, но и достоинства вашей фигуры. Даже когда вы дома, такую одежду лучше не носить.
- Джинсы с заниженной посадкой. Предпочтение стоит отдавать моделям со стандартной или высокой посадкой. Их хорошо дополнят туфли на каблуке, за счет чего визуально удлинятся ноги.
- Резинки для волос на запястье в качестве браслета.
- Одежду, не соответствующую размеру. Между платьем и телом в идеале должно умещаться два пальца.
Стоит избегать одежды, в которой бретельки от бюстгальтера будут видны. Также важно, чтобы нижнее белье подходило по цвету к вашей одежде. Самый «правильный» цвет нижнего белья – телесный. Он подойдёт ко всему. немаловажными деталями образа являются очки – следите за тем, чтобы их стекла всегда оставались чистыми. В целом, главное в любом образе – его уместность и соответствие событию и месту пребывания.