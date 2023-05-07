Какие детали способны испортить любой образ

Нередко происходит так, что даже самый старательно подобранный образ почему-то не выглядит эффектно. Зачастую дело оказывается в том, что человек не уделяет внимание деталям. А нюансов, способных испортить или удешевить даже самый роскошный образ существует немало.

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В этом материале "Рамблера" эксперт по этикету Ольга Федотова перечислила те самые детали, о которых мы можем даже не задумываться, но при этом они оказывают сильное влияние на общее впечатление, которое создается о внешнем виде человека.

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1. Как бы стильно вы ни были одеты, мятая одежда будет работать против вас, если речь идет не о вещах из жатой ткани.

2. Любые пятна на одежде, которые могли случайно появиться и остаться не замеченными вами, могут броситься в глаза окружающим.

3. Отросший маникюр, как и в целом неухоженные руки. Многие обращают внимание в первую очередь именно на руки – аккуратный маникюр – это тоже часть гардероба.

4. Обилие косметики и неподходящих аксессуаров испортят ваш образ.

Аксессуары призваны лишь дополнять его и выгодно подчеркивать, а не перетягивать на себя все внимание.

Ольга Федотова Эксперт по этикету

5. Резиновые шлёпанцы невероятно упростят любой летний образ. Такая обувь будет уместной только на пляже.

Также, по мнению эксперта, лучше не использовать:

Тапочки из отеля.

Растянутые футболки и майки.

Старые халаты и бесформенную одежду, скрывающую не только недостатки, но и достоинства вашей фигуры. Даже когда вы дома, такую одежду лучше не носить.

Джинсы с заниженной посадкой. Предпочтение стоит отдавать моделям со стандартной или высокой посадкой. Их хорошо дополнят туфли на каблуке, за счет чего визуально удлинятся ноги.

Резинки для волос на запястье в качестве браслета.

Одежду, не соответствующую размеру. Между платьем и телом в идеале должно умещаться два пальца.