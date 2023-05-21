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Джинсы летом: как и с чем носить, последние тренды

От расклешенных джинсов до скинни и возрождения хипстерского стиля стилей с низкой посадкой — деним популярен всегда. Вопрос только в том, как его носить в том или ином сезоне. "Рамблер" расскажет о последних трендах в джинсовом мире летом 2023 года.

Джинсы летом: как и с чем носить, последние тренды
© Соцсети

Вот несколько самых интересных "джинсовых тенденций", в которые стоит инвестировать средства.

Джинсы старшего брата

Соцсети/Asmat Chkotua

Джинсы больше вас на пару размеров, почти волочащиеся по полу — безусловны тренд сезона. Они подчеркнут вашу хрупкость, а в ансамбле с облегающим топом создадут актуальный и эффектный образ в стиле всеми любимых 90-х.

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Тотал деним

Соцсети

Этим летом деним будет повсюду и особенно трендовыми станут полностью джинсовые луки. Вы точно сойдете за модницу, если облачитесь в джинсы и джинсовый корсет или джинсовое платье с джинсовым пиджаком. Простите за тавтологию, но джинса в джинсе под джинсовым соусом — секрет успеха.

Низкая талия

Кадр из видео

Снова возвращаемся в девяностые, спуская талию с высокой до средней или низкой. Такие джинсы сейчас на пике - с ними можно создавать классные расслабленные образы, миксуя их с топами, лонгсливами, худи и боди.

Карго-джинсы

Соцсети

Карго брюки в этом году стали частью гардероба каждой модницы абсолютно в любой точке планеты. Тренд просто взорвал маркетплейсы, соцсети и модную индустрию. Однако карго из плащевой ткани уже отходят на второй план, освобождая место для карго-джинсов. Носим их с джинсовым верхом (курткой, завязанной узлом рубашкой), спортивными топами, кардиганами на пуговицах, эффектными пиджаками, аккуратным или оверсайз-верхом. Важно, что сами джинсы должны быть свободными!

Соцсети

Макси-юбка

Соцсети

Очевидный тренд сезона - макси-юбки из джинсы с разрезом. Джинсовая ткань — одна из самых универсальных тканей, а это значит, что она творит чудеса с силуэтами. Носим с расслабленными футболками, рубашками, укороченными пиджаками, объемными бомберами, эффектными боди.

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