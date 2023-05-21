5 плюсов носить одежду из секонд-хенда

Винтажная одежда стала настоящим трендом среди знаменитостей и тех, кто любит оригинальную, недорогую и качественную одежду. И если раньше существовала некоторая предвзятость насчет вторичной носки, то сейчас все относятся к этому спокойно.

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Более того, появились секонд-хенды с селективной одеждой, где ее тщательно отбирают, чистят и чинят при необходимости. Правда, ценник там тоже выше. "Рамблер" расскажет про очевидные и не очень очевидные плюсы одежды из секонд-хенда.

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Цена

Недорогая одежда — главное преимущество любого секонд-хенда. Цена обычной вещи может начинаться от 50 рублей, а модного пиджака от известного бренда — от 400 рублей. Конечно, лучше идти в магазин со списком необходимого, чтобы не распыляться на множество разной одежды. При этом стоит учитывать, что поход в секонд-хенд больше похож на поиск клада, который не всегда заканчивается успехом.

Оригинальность

Вы всегда можете создать неповторимый образ за счет многочисленных вещей и аксессуаров, существующих в единственном экземпляре. Люди, которые умеют замиксовать обычную одежду с одеждой из секонд-хенда, точно обладают чувством вкуса. Они никогда не будут выглядеть похожими на тех, кто одевается в трендовых магазинах с одинаковым ассортиментом.

Бренды

Diesel, Mexx, s.Oliver, Camper, Tom Tailor, Marks & Spencer, Lacoste, H&M, Levi’s — в секонд-хенде можно встретить популярные бренды и дизайнерские вещи, причем порой совершенно новые. При желании вы можете скомпоновать гардероб из брендовой одежды, которая зачастую недоступна простому потребителю.

Качество

Покупая одежду в секонд-хенде, вы можете быть уверенным, что выбранные брюки не сядут, а яркая кофта не полиняет при стирке. Все дефекты уже проявились в период предыдущей эксплуатации. Поэтому вы всегда покупаете проверенную вещь.

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