$79.91-0.1386.28-0.22

5 плюсов носить одежду из секонд-хенда

Винтажная одежда стала настоящим трендом среди знаменитостей и тех, кто любит оригинальную, недорогую и качественную одежду. И если раньше существовала некоторая предвзятость насчет вторичной носки, то сейчас все относятся к этому спокойно.

5 плюсов носить одежду из секонд-хенда
© unsplash

Более того, появились секонд-хенды с селективной одеждой, где ее тщательно отбирают, чистят и чинят при необходимости. Правда, ценник там тоже выше. "Рамблер" расскажет про очевидные и не очень очевидные плюсы одежды из секонд-хенда.

Видео дня

Цена

Недорогая одежда — главное преимущество любого секонд-хенда. Цена обычной вещи может начинаться от 50 рублей, а модного пиджака от известного бренда — от 400 рублей. Конечно, лучше идти в магазин со списком необходимого, чтобы не распыляться на множество разной одежды. При этом стоит учитывать, что поход в секонд-хенд больше похож на поиск клада, который не всегда заканчивается успехом.

Оригинальность

Вы всегда можете создать неповторимый образ за счет многочисленных вещей и аксессуаров, существующих в единственном экземпляре. Люди, которые умеют замиксовать обычную одежду с одеждой из секонд-хенда, точно обладают чувством вкуса. Они никогда не будут выглядеть похожими на тех, кто одевается в трендовых магазинах с одинаковым ассортиментом.

Почему не стоит бояться секонд-хендов

Бренды

Diesel, Mexx, s.Oliver, Camper, Tom Tailor, Marks & Spencer, Lacoste, H&M, Levi’s — в секонд-хенде можно встретить популярные бренды и дизайнерские вещи, причем порой совершенно новые. При желании вы можете скомпоновать гардероб из брендовой одежды, которая зачастую недоступна простому потребителю.

Качество

Покупая одежду в секонд-хенде, вы можете быть уверенным, что выбранные брюки не сядут, а яркая кофта не полиняет при стирке. Все дефекты уже проявились в период предыдущей эксплуатации. Поэтому вы всегда покупаете проверенную вещь.

Экология

Секонд-хенд способствует очищению окружающей среды. Люди пользуются вещами повторно, то есть им не нужны новые. Из-за этого сокращаются масштабы производства и его токсичного воздействия на природу. Вуаля! Так просто вы помогаете окружающей среде.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий