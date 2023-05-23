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3 часа назад

Как одеться в стиле Old money

Мария Каткова

Стиль Old money появился благодаря американской аристократии. В прошлом веке в США не было сформировано такое количество богатых семей, как в Европе. Но в те времена богатые американцы учились в престижных университетах, играли в благородные виды спорта и одевались соответствующе. Это породило стиль Old money — людей, которые выглядят дорого.

Как одеться в стиле Old money
Фото: @presentandsimple@presentandsimple

Сейчас такой стиль в одежде вновь оказался в моде и современная молодежь повторяет образы молодых аристократов. В материале “Рамблера” — о том, как одеться в стиле Old money.

Общие правила стиля

@ariviere

Первое правило стиля гласит, что нужно выбирать исключительно классику и базу. Никаких трендов, броских аксессуаров, сумок и обуви. Можно использовать приглушенные цвета, преимущественно пастельные, идеально строить свой образ на сочетании оттенков белого и бежевого. Выбирайте только качественные и натуральные ткани: шелк, хлопок, лен, твид и другие.

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Выбор аксессуаров также ограничен. Ограничьтесь золотыми и серебряными украшениями, но не стоит добавлять их слишком много в свой образ. Также можно добавить броши, жемчуг и винтажные украшения.

@presentandsimple

Как одеться в стиле Old money

  • Выберите одежду с классическим кроем. Футболки, блузы, пиджаки, рубашки. Можно надевать все, но главное, чтобы не было слишком много открытого тела и вырезов. Допускается ними-юбка, но ее нужно сочетать с более строгими вещами. Например, с пиджаком.
  • Отдавайте предпочтение качественным тканями. Хлопок, лен, твид и шелк — дорогие ткани, но прослужат вам долго.
  • Подберите аксессуары. Те, которые вам нужны, наверняка будут продаваться в винтажных магазинах. Можно подобрать серьги крупного размера или жемчужное ожерелье.
  • Исключите все яркие и кричащие цвета. Никого неона, радуги и прочего. Подойдут спокойные оттенки бежевого, коричневого, белого, синего, бордовый, черный и серый.
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