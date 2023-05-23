Стиль Old money появился благодаря американской аристократии. В прошлом веке в США не было сформировано такое количество богатых семей, как в Европе. Но в те времена богатые американцы учились в престижных университетах, играли в благородные виды спорта и одевались соответствующе. Это породило стиль Old money — людей, которые выглядят дорого.

Фото: @presentandsimple @presentandsimple

Сейчас такой стиль в одежде вновь оказался в моде и современная молодежь повторяет образы молодых аристократов. В материале “Рамблера” — о том, как одеться в стиле Old money.

Общие правила стиля

@ariviere

Первое правило стиля гласит, что нужно выбирать исключительно классику и базу. Никаких трендов, броских аксессуаров, сумок и обуви. Можно использовать приглушенные цвета, преимущественно пастельные, идеально строить свой образ на сочетании оттенков белого и бежевого. Выбирайте только качественные и натуральные ткани: шелк, хлопок, лен, твид и другие.

Выбор аксессуаров также ограничен. Ограничьтесь золотыми и серебряными украшениями, но не стоит добавлять их слишком много в свой образ. Также можно добавить броши, жемчуг и винтажные украшения.

@presentandsimple

Как одеться в стиле Old money