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Стилист Хохлова перечислила визуально старящие модели платьев

Черные платья с цветочным принтом добавляют пять-десять лет, особенно женщинам со славянском внешностью. Об этом стилист Анастасия Хохлова рассказала изданию "Городовой".

Стилист перечислила визуально старящие модели платьев
© unsplash.com

Эксперт призвала отказаться от одежды такой расцветки. На ее взгляд, черные платья с цветочным рисунком невыгодно смотрятся на большинстве женщин.

Тем, кому нравятся ткани, подходящие под описание, специалист рекомендует обратить внимание на светлую одежду с изображением цветов. Важно также, чтобы рисунки были на большом расстоянии друг от друга. Стилист также напомнила, что крупный узор полнит, а мелкий сглаживает рельефы фигуры.

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