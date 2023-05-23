Стилист перечислила визуально старящие модели платьев

Черные платья с цветочным принтом добавляют пять-десять лет, особенно женщинам со славянском внешностью. Об этом стилист Анастасия Хохлова рассказала изданию "Городовой" .

Эксперт призвала отказаться от одежды такой расцветки. На ее взгляд, черные платья с цветочным рисунком невыгодно смотрятся на большинстве женщин.

Тем, кому нравятся ткани, подходящие под описание, специалист рекомендует обратить внимание на светлую одежду с изображением цветов. Важно также, чтобы рисунки были на большом расстоянии друг от друга. Стилист также напомнила, что крупный узор полнит, а мелкий сглаживает рельефы фигуры.