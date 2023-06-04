Солнцезащитные очки: как выбрать подходящие и качественные очки

Солнцезащитные очки защищают глаза от вредного ультрафиолетового излучения, предупреждают развитие глазных заболеваний и преждевременное старение кожи вокруг глаз.

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"Рамблер" рассказывает, как выбрать подходящие и качественные солнцезащитные очки.

Выбор линз

Первое, на что нужно обратить внимание при выборе солнцезащитных очков, - это линзы. Лучшие линзы для солнцезащитных очков блокируют 100% ультрафиолетовых лучей (UVB и UVA). Лучше всего выбирать линзы с индексом защиты от UV400, который означает, что они блокируют все лучи до 400 нм. Также можно выбрать линзы с антибликовым покрытием.

Материал линз

Солнцезащитные очки могут иметь линзы из различных материалов: стекла, пластика, поликарбоната. Стеклянные линзы могут быть тяжелыми и ломкими. Пластиковые линзы легче и менее ломкие, но могут иметь более низкую оптическую четкость. Оптимальный вариант - поликарбонатные линзы, которые сочетают легкость, прочность и хорошую оптическую четкость.

Форма линз

Форма линз также важна при выборе солнцезащитных очков. Оптимальная форма линз - это та, которая покрывает глаза полностью и защищает глаза от боковых лучей. Лучше всего выбирать линзы с широкой формой и кривизной 6 или 8.

Выбор оправы

Оправу солнцезащитных очков изготавливают из металла, пластика и ацетата. Самыми прочными считаются металлические оправы, но они могут быть тяжелыми и неудобными. Пластиковые оправы легче, но они менее прочные. Ацетатные оправы сочетают в себе преимущества металла и пластика, они легкие, прочные и хорошо выглядят.

Подходящий размер

Подходящий размер солнцезащитных очков - это ключевой фактор для комфортного ношения. Они должны быть достаточно широкими, чтобы покрывать глаза полностью, и достаточно удобными, чтобы не вызывать дискомфорта. Лучше всего выбирать солнцезащитные очки с регулируемыми дужками, чтобы они лучше подходили к форме лица.