Пляжный сезон 2023: главные тренды этого лета

Вот и наступило долгожданное лето: сезон поздних закатов, отпусков и красивого загара открыт. Самое время подумать о пополнении гардероба и отправиться на поиски идеального комплекта для пляжного отдыха.

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"Рамблер" расскажет об основных тенденциях купальников этого лета. Спойлер: модели не выходят из моды уже несколько лет.

Больше узоров

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Когда еще носить одежду с яркими принтами, если не летом? Вот и дизайнеры, по всей видимости, так подумали. Витрины магазинов завлекают покупателей разнообразными красочными узорами. И это неудивительно, ведь они действительно радуют глаз и поднимают настроение. Отличный вариант для любительниц привлекать к себе восхищенные взгляды.

Одно целое

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Можно подумать, что слитные купальники носят исключительно те девушки, которые стесняются своей фигуры. С этой целью модель действительно неплохо справляется, но ее преимущества вовсе не заканчивается на этом. Во-первых, монокини также могут быть яркими, притягивать взгляды к своей обладательнице. В таком случае купальник наоборот будет подчеркивать фигуру и все ее изгибы. Во-вторых, модель отлично подойдет желающим скрыть как можно больше участков тела от ультрафиолетового излучения.

Минимализм

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Однотонные модели без каких-либо принтов, разрезов, вырезов и украшений – универсальный вариант для пляжного отдыха. Можно остановиться на спокойных цветах, которые будут сочетаться с любыми аксессуарами и одеждой. Если хочется чего-то яркого, но на примерку десятка купальников и размышления о том, украшает ли вас леопардовый или цветочной принт, времени нет, с задачей справятся насыщенные оттенки.

Украшения

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