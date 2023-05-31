$80.69+0.6386.51+0.61

Пляжный сезон 2023: главные тренды этого лета

Вот и наступило долгожданное лето: сезон поздних закатов, отпусков и красивого загара открыт. Самое время подумать о пополнении гардероба и отправиться на поиски идеального комплекта для пляжного отдыха.

Пляжный сезон 2023: главные тренды этого лета
© Unsplash

"Рамблер" расскажет об основных тенденциях купальников этого лета. Спойлер: модели не выходят из моды уже несколько лет.

Больше узоров

Соцсети

Когда еще носить одежду с яркими принтами, если не летом? Вот и дизайнеры, по всей видимости, так подумали. Витрины магазинов завлекают покупателей разнообразными красочными узорами. И это неудивительно, ведь они действительно радуют глаз и поднимают настроение. Отличный вариант для любительниц привлекать к себе восхищенные взгляды.

Одно целое

Соцсети

Можно подумать, что слитные купальники носят исключительно те девушки, которые стесняются своей фигуры. С этой целью модель действительно неплохо справляется, но ее преимущества вовсе не заканчивается на этом. Во-первых, монокини также могут быть яркими, притягивать взгляды к своей обладательнице. В таком случае купальник наоборот будет подчеркивать фигуру и все ее изгибы. Во-вторых, модель отлично подойдет желающим скрыть как можно больше участков тела от ультрафиолетового излучения.

Трендовые вещи из СССР, которые стоит носить сейчас

Минимализм

Соцсети

Однотонные модели без каких-либо принтов, разрезов, вырезов и украшений – универсальный вариант для пляжного отдыха. Можно остановиться на спокойных цветах, которые будут сочетаться с любыми аксессуарами и одеждой. Если хочется чего-то яркого, но на примерку десятка купальников и размышления о том, украшает ли вас леопардовый или цветочной принт, времени нет, с задачей справятся насыщенные оттенки.

Украшения

Соцсети

Кроме того, даже самый классический раздельный купальник без деталей отлично дополнят другие аксессуары. Например, утонченный пояс, броский чокер или любимые кольца. И красиво, и удобно – можно украсить абсолютно любой образ и обыграть его под настроение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий