Какие шорты носить тем, кто хочет спрятать недостатки фигуры

Не секрет, что внешний вид можно корректировать с помощью одежды. Это особенно актуально летом, когда недостатки фигуры просто невозможно спрятать из-за жары. Некоторые части тела все равно приходится обнажать, и чаще всего речь идет о ногах.

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Шорты удобно носить в городской среде, так как в них комфортно, не жарко и они подходят ко всему. Проблемы могут быть у тех, кто обращает внимание на недостатки своей фигуры — им подобрать шорты гораздо сложнее.

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В материале “Рамблера” — о том, как подобрать шорты, если вы хотите скрыть недостатки фигуры.

Длина

Идеально подобрать чуть удлиненные шорты, которые будут заканчиваться чуть выше колена. Не беспокойтесь о том, что в них будет жарко — выбирайте те модели, которые будут сидеть на вас свободно. Не стоит выбирать слишком короткие фасоны, заканчивающиеся на самой широкой части ноги — они сделают ноги визуально шире. Также не стоит брать шорты, которые заканчиваются на уровне колен, как правило, летом в таких не очень комфортно.

Ткань

Старайтесь выбирать плотные ткани, которые будут держать форму. Например джинсовая, хлопковая, жаккардовая, сатиновая и другие. Важно, чтобы шорты не висели на человеке, а имели определенную форму. С помощью нее как раз можно корректировать недостатки фигуры. Также не забывайте о том, что шорты должны быть свободными, иначе вам просто будет в них жарко.

Цвета

Старайтесь не зацикливаться на одном базовом цвете и не выбирайте исключительно темные цвета, так как в сочетании со светлым верхом они могут утяжелить нижнюю часть образа. Не бойтесь покупать шорты ярких цветов с соответствующим принтом. Наоборот, чем ярче они будут, тем легче будет выглядеть ваш образ. Не забывайте об этом.

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