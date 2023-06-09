Тренд на стиль Барби: как фильм о кукле изменил моду в 2023 году
В июле 2023 года в мировой прокат выходит фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.
В преддверии премьеры «Коммерсант» рассказал, как фильм запустил тренд на стиль Барби.
Барби и высокая мода
«Коммерсант» отмечает, что еще в 2022 году многие дизайнеры обратили внимание на шумиху вокруг грядущей премьеры и решили поэкспериментировать с фирменным цветом Барби.
Вещи ярко-розового цвета появились в показах сезона весна-лето 2023 на подиумах Valentino, Moschino и других брендов. Более того, для Valentino этот цвет стал главным в этом году. Итальянский дом моды одел в «барби-розовый» не только своих моделей, но и амбассадоров – к примеру, звезда «Человека-паука» и «Дюны» Зендея пришла в розовом костюме на один из показов парижской Недели моды.
Секрет популярности
«Коммерсант» называет одной из причин ажиотажа вокруг фильма и стиля Барби в целом возвращение трендов из нулевых – на подиумах и полках масс-маркета снова появились стразы, джинсы с заниженной талией и яркие цвета.
В 2022 году модели Fendi, Diesel, Victor Virgile были одеты в деним, укороченные топы и яркие платья.
«Разумеется, вместе с запросом на яркость пришла и Барби. Поп-культурное влияние фильма, помноженное на тренды с подиумов, подарило нам одно из главных модных явлений года – новый, яркий розовый прямиком из гардероба самой популярной куклы на планете», – подчеркивает газета.
Дефицит розового
Создатели фильма «Барби» рассказали, что им понадобилось столько розового для декораций, что съемки стали одной из причин нехватки розовой краски по всему миру. Основная часть краски потребовалась для создания дома для Барби, которую играет Марго Робби.