Как фильм о кукле изменил моду в 2023 году

В июле 2023 года в мировой прокат выходит фильм «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях.

© Кадр из фильма «Барби»

В преддверии премьеры «Коммерсант» рассказал, как фильм запустил тренд на стиль Барби.

Барби и высокая мода

VALENTINO

«Коммерсант» отмечает, что еще в 2022 году многие дизайнеры обратили внимание на шумиху вокруг грядущей премьеры и решили поэкспериментировать с фирменным цветом Барби.

Вещи ярко-розового цвета появились в показах сезона весна-лето 2023 на подиумах Valentino, Moschino и других брендов. Более того, для Valentino этот цвет стал главным в этом году. Итальянский дом моды одел в «барби-розовый» не только своих моделей, но и амбассадоров – к примеру, звезда «Человека-паука» и «Дюны» Зендея пришла в розовом костюме на один из показов парижской Недели моды.

Секрет популярности

«Коммерсант» называет одной из причин ажиотажа вокруг фильма и стиля Барби в целом возвращение трендов из нулевых – на подиумах и полках масс-маркета снова появились стразы, джинсы с заниженной талией и яркие цвета.

В 2022 году модели Fendi, Diesel, Victor Virgile были одеты в деним, укороченные топы и яркие платья.

«Разумеется, вместе с запросом на яркость пришла и Барби. Поп-культурное влияние фильма, помноженное на тренды с подиумов, подарило нам одно из главных модных явлений года – новый, яркий розовый прямиком из гардероба самой популярной куклы на планете», – подчеркивает газета.

Дефицит розового