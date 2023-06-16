Дизайнер перечислила вышедшие из моды аксессуары

Украшения и другие аксессуары, которые в этом сезоне выйдут из моды, назвала дизайнер Аника Керимова в беседе с «Газетой.Ru».

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По словам эксперта, этим летом предпочтение стоит отдать классическим украшениям из разных металлов, а пластиковые украшения лучше пока отложить. Отдельно дизайнер отметила, что можно носить и золото, и серебро одновременно.

Еще один аксессуар, который утратил популярность, - солнцезащитные очки с узкой оправой. В моду возвращаются авиаторы, вайфаеры и круглые очки в черной пластиковой или золотистой металлической оправах.

Также стоит отложить ободки и повязки на голову, вместо них лучше взять акцентные заколки или объемные пушистые резинки. Крошечные сумки уступили пальму первенства большим практичным сумкам с минималистичным дизайном.

Пояса-цепочки также уходят на второй план, освобождая место классическим вариантам из кожи.