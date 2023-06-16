$83.65-0.3191.63+0.67

Дизайнер перечислила вышедшие из моды аксессуары

Украшения и другие аксессуары, которые в этом сезоне выйдут из моды, назвала дизайнер Аника Керимова в беседе с «Газетой.Ru».

Дизайнер перечислила вышедшие из моды аксессуары
© Unsplash

По словам эксперта, этим летом предпочтение стоит отдать классическим украшениям из разных металлов, а пластиковые украшения лучше пока отложить. Отдельно дизайнер отметила, что можно носить и золото, и серебро одновременно.

Еще один аксессуар, который утратил популярность, - солнцезащитные очки с узкой оправой. В моду возвращаются авиаторы, вайфаеры и круглые очки в черной пластиковой или золотистой металлической оправах.

Также стоит отложить ободки и повязки на голову, вместо них лучше взять акцентные заколки или объемные пушистые резинки. Крошечные сумки уступили пальму первенства большим практичным сумкам с минималистичным дизайном.

Пояса-цепочки также уходят на второй план, освобождая место классическим вариантам из кожи.

Тренд на стиль Барби: как фильм о кукле изменил моду в 2023 году

Ранее стилист Александр Рогов назвал самую модную юбку сезона.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители