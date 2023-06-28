Как часто нужно стирать джинсы на самом деле

Джинсы – универсальный предмет одежды, который можно найти в гардеробе почти любого человека. И это неудивительно: сегодня джинсы можно надеть куда угодно: и на прогулку с друзьями, и на работу (если вы не обременены офисным дресс-кодом), и на свидание, и отправляясь в путешествие.

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Джинсы выручат в любой ситуации, но чтобы любимая пара долго сохраняла свой первоначальный вид, за ней необходимо правильно ухаживать. Порой из-за незнания базовых нюансов стирки, мы, сами того не осознавая, портим любимые вещи.

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Подробнее о том, как часто на самом деле нужно стирать джинсы – в материале "Рамблера".

Существует мнение, что джинсы не нужно стирать вообще – якобы за счет этого не истончаются волокна изделия, и брюки служат дольше. При этом директор по дизайну Levi’s Пол О’Нил в интервью Australian Financial Review рассказал, что предпочитает стирать свои джинсы каждые 30-50 носок. К стирке также важно подходить основательно: О'Нил стирает джинсы отдельно от других вещей в щадящем режиме, чтобы цвет не потускнел.

Эксперт также посоветовал сушить джинсы на улице и никогда в барабане стиральной машинки.

О'Нил добавил, что частота стирки может зависеть от индивидуальных предпочтений человека. Кроме того, для того, чтобы освежить джинсы порой совсем необязательно стирать их стандартным способом. Так, дизайнер Levi's рассказал, что некоторые предпочитают класть джинсы в морозильную камеру, предварительно сбрызгивая их уксусом.

А некоторые люди и вовсе просто вывешивают джинсы на солнце, чтобы подвергнуть их "ультрафиолетовой стирке". И в этом есть своя польза, ведь солнечные лучи также убивают бактерии.

Если на джинсах есть пятна и без стандартной стирки не обойтись, стоит отдать предпочтение самому щадящему методу. Выверните джинсы наизнанку для того, чтобы защитить внешние волокна изделия, и добавьте немного моющего средства. На самой стиральной машинке также нужно выбрать максимально щадящий режим.