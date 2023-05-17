Краску, попавшую на одежду часто очень сложно отстирать. В ней содержатся химические вещества, проникающие вглубь волокна, а сильнодействующие средства для очистки могут повредить саму ткань.

Блогер @Onaznaett поделилась лайфхаком, как без лишней траты времени избавиться от пятна краски с помощью простого средства.

Прежде чем постирать испачканную вещь, протрите пятно губкой, смоченной в уайт-спирите. Оставьте жидкость впитаться, и ототрите остатки краски, после чего постирайте вещь в машинке.

Подробнее о том, как отстирать пятно от краски, смотрите в видео.