Как отстирать пятно от краски с одежды: видео
Краску, попавшую на одежду часто очень сложно отстирать. В ней содержатся химические вещества, проникающие вглубь волокна, а сильнодействующие средства для очистки могут повредить саму ткань.
Блогер @Onaznaett поделилась лайфхаком, как без лишней траты времени избавиться от пятна краски с помощью простого средства.
Прежде чем постирать испачканную вещь, протрите пятно губкой, смоченной в уайт-спирите. Оставьте жидкость впитаться, и ототрите остатки краски, после чего постирайте вещь в машинке.
Подробнее о том, как отстирать пятно от краски, смотрите в видео.
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