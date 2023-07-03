"Тихая роскошь": что за тренд и как его повторить

Как гласят стилисты и глянцевые издания, одним из главных трендов этого года является quiet luxury, что в переводе с английского означает "тихая роскошь". Что он под собой подразумевает, и как одеться в таком стиле – в материале "Рамблера".

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Идея

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Новое веяние моды – минимализм, которому отдают предпочтение успешные обеспеченные люди. Они не стремятся показывать всем свое богатство, поэтому не носят футболки и кепки с кричащими лейблами. Вместо броских вещей с принтами приверженцы тренда останавливаются на вечной классике.

Отличительные черты

Соцсети

Quiet luxury – это прежде всего спокойные пастельные оттенки, элегантные силуэты и премиальное качество. Базовые белые футболки, кремовые кюлоты и классический черный пиджак… Продолжать можно бесконечно. Здесь важно иметь в виду, что подпадающие под "тихую роскошь" вещи, как правило, без особых усилий сочетаются между собой. В этой связи зачастую одним из явных преимуществ тренда называют экологичность и заботу об окружающей среде: такие предметы одежды не имеют сроков годности, долго носятся и не выбрасываются, потому что никогда не выходят из моды. Ведь даже если в один момент все забудут про стиль скромных богачей, никто не осудит вас за черный топ или белую блузку.

Основоположницы

Верный способ прочувствовать тенденцию – полюбоваться наглядными примерами. Для этого следует обратиться к Роузи Хантингтон-Уайтли и Гвинет Пэлтроу, которые считаются основательницами тренда.

Соцсети

Британская модель активно ведет свой личный блог и зачастую радует подписчиков модными образами. Девушка ловко сочетает классические костюмы с элегантными платьями, дополняет их стильными аксессуарами и обувью. При просмотре фотографий звезды в глаза бросаются спокойные оттенки, простые фасоны и отсутствие принтов. Даже в брюках и жилете одного цвета Роузи выглядит стильно, женственно и изящно.

globallookpress.com

Американская актриса, в свою очередь, не столь часто освежает посты в социальных сетях. Но если это происходит, то знаменитость предстает на них в уютных кашемировых свитерах и кюлотах.

Кадр из сериала "Наследники"