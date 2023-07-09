Три самых стильных аксессуара летом 2023 года

Лето 2023 года открывает перед нами огромный спектр новых идей, когда дело касается моды. При этом иногда детали — самое главное во всем образе. "Ркамблер" расскажет о трех главных аксессуарах этого лета.

© Unsplash

Сумки из рафии

Соцсети/Асмат Чкотуа

Одной из тенденций, которая в этом году переместилась с пляжа в город, стали стильные сумки из рафии (соломенные). Желательно в размере XL. Мы любим их не только из-за вместительности, но и потому, что они добавляют легкости нашим нарядам. В этом сезоне каждой моднице оказалась очень нужна соломенная сумочка. Так, на сервисе Stylight спрос на соломенные сумки в этом году в 18 раз выше, чем в прошлом году.

Такие очаровательные сумки отлично подойдут к джинсам и белой рубашке, деловому костюму, льняному платью или брюкам палаццо.

Повсюду розы

Соцсети

Удивительно, как органично в моду вошел главный аксессуар сезона - объемные цветы. Как символ романтики, женственности и изящества, они привносят нотку причудливости и элегантности в летний гардероб. Будь то струящиеся платья, легкие блузки или аксессуары, такие как сумки и ожерелья — модницы скупают все, на чем есть объемные розы. В Google поисковый интерес по ключевому слову «аксессуар роза» увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и на 52% по ключевому слову. «платье с розой деталью».

Стразы-стразы

Соцсети