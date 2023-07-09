Три самых стильных аксессуара летом 2023 года
Лето 2023 года открывает перед нами огромный спектр новых идей, когда дело касается моды. При этом иногда детали — самое главное во всем образе. "Ркамблер" расскажет о трех главных аксессуарах этого лета.
Сумки из рафии
Одной из тенденций, которая в этом году переместилась с пляжа в город, стали стильные сумки из рафии (соломенные). Желательно в размере XL. Мы любим их не только из-за вместительности, но и потому, что они добавляют легкости нашим нарядам. В этом сезоне каждой моднице оказалась очень нужна соломенная сумочка. Так, на сервисе Stylight спрос на соломенные сумки в этом году в 18 раз выше, чем в прошлом году.
Такие очаровательные сумки отлично подойдут к джинсам и белой рубашке, деловому костюму, льняному платью или брюкам палаццо.
Повсюду розы
Удивительно, как органично в моду вошел главный аксессуар сезона - объемные цветы. Как символ романтики, женственности и изящества, они привносят нотку причудливости и элегантности в летний гардероб. Будь то струящиеся платья, легкие блузки или аксессуары, такие как сумки и ожерелья — модницы скупают все, на чем есть объемные розы. В Google поисковый интерес по ключевому слову «аксессуар роза» увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом и на 52% по ключевому слову. «платье с розой деталью».
Стразы-стразы
Блестки, стразы и пайетки снова не кажутся чем-то устаревшим - в 2023 году это снова тренд. Модницы умело миксуют брюки и платья в пайетках с кроссовками, куртками-косухами и бомберами. Но сердцами самых стильных людей планеты овладела не только блестящая одежда, но и маленький сияющий аксессуар —небольшая сумочка, которая станет главной деталью образа. Сочетается с рваными широкими джинсами и белой футболкой, серным брючным костюмом или юбкой-макси с боди.