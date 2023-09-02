Как выглядеть стильно холодной осенью: инструкция
С наступлением холодов сложно одеваться так, как хочется. Переменчивая погода и дожди не позволяют носить любимые вещи. Но на самом деле, модный образ можно создать даже в межсезонье.
“Рамблер” разобрался, как стильно выглядеть осенью.
- Используйте многослойность. Осенью многим хочется натянуть на себя самый теплый свитер, чтобы не замерзнуть. Но гораздо практичнее просто использовать несколько хлопковых вещей. Если станет жарко, то можно будет с легкостью снять верхнюю кофту.
- Носите натуральные материалы. Твидовый костюм или шерстяной свитер будут выглядеть актуально в любую погоду. Натуральные материалы придают образу особый шарм и согревают лучше, чем синтетика.
- Попробуйте обувь на высокой подошве. Такой вариант будет не только удобным, но еще и стильным. Обувь на высокой подошве поможет удлинить ноги и сохранить их в тепле.
- Совмещайте текстуры. Теплые материалы можно сочетать с легкими. Например, шерстяной свитер и юбка карандаш из легкой ткани будут отлично выглядеть вместе.
- Попробуйте две пары колготок. Когда становится холодно, то создать красивый образ становится сложнее. Можно надеть светлые телесные колготки, а сверху добавить ажурные.
- Используйте полуприлегающие силуэты. Обтягивающая одежда не всегда уместна. В холодную осень лучше всего надеть полуприлегающую приталенную одежду. Она и подчеркнет фигуру, и поможет согреться.
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