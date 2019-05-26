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«Почему я работаю как лошадь»: ответ на письмо москвички 

Рамблер 11 часов назад
Фото: Рамблер
Откровения девушки из Москвы, которая никогда в жизни не собирается работать в офисе, вызвали множество комментариев и несколько писем в редакцию.
Почему я работаю как лошадь
"Я родилась не в самой бедной семье для нашего города, однако возможности не работать у моих родителей никогда не было. Билет на самолет от нас до Москвы стоит дороже средней женской месячной зарплаты по городу. Еще в школе планировала уехать в Москву. В отличие от "коренных москвичей", которым квартира досталась в наследство от дедушек и бабушек, мне пришлось сначала жить в общежитии, потом снимать комнату на двоих с подругой, потом снимать однушку вместе с молодым человеком. Родители мне не могут помогать, наоборот, это я им помогаю. Единственная возможность выжить в таких условиях — это пахать как лошадь и быть лучше других, чтобы не потерять работу. Если я сейчас все брошу и отправлюсь "путешествовать и смотреть мир", возвращаться мне будет некуда. Поэтому — ипотека, скучная работа с 9 до 8-9 часов вечера, при этом я считаю, что мне повезло. Если не умру от усталости до 35 лет, могу надеяться на перевод в наш офис за границей, детей и нормальный отпуск. Так что я, конечно, рада за людей, которым удается порхать как бабочки по жизни и ни о чем не волноваться, но это люди, которые начали жить уже с какой-то основы, стоя на какой-то подставке. А большинству из нас, людей из остальной части России кроме Москвы, приходится не то что начинать с нуля, а сначала откапываться из-под земли. Если бы я развалилась на диване или отправилась непонятно на какие деньги бродить по свету, сейчас была бы без образования, без работы и без всякой надежды. "
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