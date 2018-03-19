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Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть
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Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть 

Рамблер 16 часов назад
Девушка, вес которой перевалил за центнер, успешно преподает йогу. А пышность только придает ей шарма.
1/10  Дана Фальцетти живет в Пенсильвании (США). В свои 23 года она весит чуть более ста килограмм и жалеет лишь о том, что на то, чтобы полюбить себя со всеми плюсами и минусами, у нее ушло много лет.
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2/10  Девушка впервые попала на занятия по йоге несколько лет назад. Одной из ее целей было сбросить вес и привести тело в порядок, а также развить гибкость. Но с течением времени Дана поняла, что она не становится худее.
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3/10  Когда девушка только начинала свой путь, она не могла простоять и нескольких секунд в позе "собака мордой вниз", Сегодня она может выполнять даже самые сложные асаны.
Фото:
4/10  В своей группе Дана была самой полной девушкой. Это изрядно ее огорчало.
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5/10 
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6/10  Но затем она смогла полюбить себя такой, какой ее создала природа. Больше она не стремится сбросить вес и не считает его лишним.
Фото:
7/10  Дана часто публикует пикантные фотографии в своем инстаграме. Она призывает пользователей уважать и любить свое тело.
Фото:
8/10  Девушка далеко продвинулась в изучении йоги.
Фото:
9/10  Дана путешествует по городам со своими мастер-классами и делится онлайн-уроками.
Фото:
10/10  Ее главная мысль состоит в том, что чтобы заниматься йогой, совсем не обязательно быть худой, иметь недюжинную силу или гибкость. Все, что нужно, придет со временем. Йога доступна каждому.
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Американка Дана Фальцетти публикует вдохновляющие фотографии с занятий йогой и не только.
Лучшие снимки — в нашей галерее.
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