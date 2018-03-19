Мастер йоги весом 100 кг взорвала Сеть 

1/10 Дана Фальцетти живет в Пенсильвании (США). В свои 23 года она весит чуть более ста килограмм и жалеет лишь о том, что на то, чтобы полюбить себя со всеми плюсами и минусами, у нее ушло много лет. Фото: @nolatrees

2/10 Девушка впервые попала на занятия по йоге несколько лет назад. Одной из ее целей было сбросить вес и привести тело в порядок, а также развить гибкость. Но с течением времени Дана поняла, что она не становится худее. Фото: @nolatrees

3/10 Когда девушка только начинала свой путь, она не могла простоять и нескольких секунд в позе "собака мордой вниз", Сегодня она может выполнять даже самые сложные асаны. Фото: @nolatrees

4/10 В своей группе Дана была самой полной девушкой. Это изрядно ее огорчало. Фото: @nolatrees

5/10 Фото: @nolatrees

6/10 Но затем она смогла полюбить себя такой, какой ее создала природа. Больше она не стремится сбросить вес и не считает его лишним. Фото: @nolatrees

7/10 Дана часто публикует пикантные фотографии в своем инстаграме. Она призывает пользователей уважать и любить свое тело. Фото: @nolatrees

8/10 Девушка далеко продвинулась в изучении йоги. Фото: @nolatrees

9/10 Дана путешествует по городам со своими мастер-классами и делится онлайн-уроками. Фото: @nolatrees