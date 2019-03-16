Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие болезни можно определить по руке 

Рамблер 19 минут назад
Какие болезни можно диагностировать по рукам — смотрите в нашей галерее.
1/5  Посиневшие кончики пальцев указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.
Фото:
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
2/5  Потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. Стоит проверить щитовидную железу.
Фото:
3/5  Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.
Фото:
4/5  Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.
Фото:
5/5  Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.
Фото:
Иногда врачу достаточно взглянуть на руки пациента, чтобы поставить первичный диагноз. О каких болезнях могут рассказать руки — смотрите в нашей галерее.
Посиневшие кончики пальцев и ногтевые пластины указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы часто замечаете такую проблему, то стоит посетить кардиолога.
Постоянно потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. В этом случае стоит проверить щитовидную железу.
Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.
Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.
Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.
Женский форум5
Здоровье , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему появляется мисофония, и что с ней делать
Почему мужчина может вас бросить: 8 причин2
К чему приводит гипертимезия
Какую еду опасно заказывать в ресторане11
Почему нельзя справлять 40 лет9
Видео
ЧП: что нужно знать, чтобы спастись
Дети
Киркоров восхитился декольте Стоцкой
Звёзды
Рамблер/гороскоп на неделю
Психология
Как на организм женщины влияет интимная жизнь
Здоровье
Что стало с певицей Натали
Звёзды
Какие пельмени опасны для здоровья
Еда
Как Брэд Питт живет с прозопагнозией
Звёзды
Валерия назвала экс-мужа «садистом-вегетарианцем»
Звёзды
Звездные «дамочки за сорок» и их молодые любовники
Звёзды
Секреты звезд, обнародованные в 2018 году
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение