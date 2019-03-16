Какие болезни можно определить по руке

Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.

5/5 Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.

Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.

4/5 Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.

Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.

3/5 Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.

Потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. Стоит проверить щитовидную железу.

2/5 Потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. Стоит проверить щитовидную железу.

Посиневшие кончики пальцев указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

1/5 Посиневшие кончики пальцев указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний.

Какие болезни можно диагностировать по рукам — смотрите в нашей галерее.

Иногда врачу достаточно взглянуть на руки пациента, чтобы поставить первичный диагноз. О каких болезнях могут рассказать руки — смотрите в нашей галерее.

Посиневшие кончики пальцев и ногтевые пластины указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы часто замечаете такую проблему, то стоит посетить кардиолога.

Постоянно потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. В этом случае стоит проверить щитовидную железу.

Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.

Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.

Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.