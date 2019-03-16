Какие болезни можно определить по руке 

Иногда врачу достаточно взглянуть на руки пациента, чтобы поставить первичный диагноз. О каких болезнях могут рассказать руки — смотрите в нашей галерее.
Посиневшие кончики пальцев и ногтевые пластины указывают на недостаток кислорода в крови и нарушение ее циркуляции. Это может быть признаком сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы часто замечаете такую проблему, то стоит посетить кардиолога.
Постоянно потные ладони — один из первых признаков гипертиреоза, которым чаще страдают женщины. В этом случае стоит проверить щитовидную железу.
Твердые наросты на суставах пальцев могут свидетельствовать о развитии остеопроза бедренных или коленных суставов.
Отечность или увеличение размера ладоней может возникнуть из-за развития доброкачественной опухоли гипофиза. Встречается у мужчин и женщин после 45 лет, но к летальному исходу приводит редко.
Постоянно красные ладони говорят о нарушении работы печени — это может быть признаком цирроза или гепатита.