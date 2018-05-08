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Женщина сняла видео своих изменений после рака
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Женщина сняла видео своих изменений после рака 

Рамблер 1 час назад
Эйлин, потерявшая волосы после химиотерапии, сняла честный ролик о том, как менялась ее внешность.
1/7  Эйлин Познер сняла честный ролик о том, как менялась ее внешность из-за рака.
Фото:
2/7  После химиотерапии волосы Элин Познер стали темнее, но она считает их символом женственности, поэтому ей не важен оттенок.
Фото:
3/7  Потеря волос травмировала женщину сильнее, чем удаление груди.
Фото:
4/7  Она очень обрадовалась, когда через две недели после химиотерапии у нее появились первые пучки волос.
Фото:
5/7  Эйлин не только достойно держалась в течение сложного периода, но и умудрялась смеяться над собой
Фото:
6/7  Эйлин и ее муж.
Фото:
7/7  Эйлин с детьми.
Фото:
Мать двоих детей, потерявшая волосы после химиотерапии и год боровшаяся с раком, сняла честный ролик о том, как менялась ее внешность и как она победила недуг.
Эйлин Познер был 41 год, когда ей поставили диагноз рак. У женщины была «агрессивная» онкология груди. В результате она прошла через шесть сеансов химиотерапии, 28 сеансов лучевой терапии и двойную мастэктомию, после его осталась без волос, бровей и ресниц.
Эйлин, которая работает в сфере финансов, призналась, что последний факт был для нее гораздо травматичнее, чем потеря груди, так как скрыть отсутствие волосяного покрова оказалось сложнее — и все жалели ее, стоило женщине выйти на улицу. Кроме того, Познер считала, что грудь, помогшая ей выкормить детей, свою основную функцию выполнила, а вот копна волос ассоциировалась у женщины с женственностью.
Но спустя шесть недель после первого цикла химиотерапии на ее голове стали появляться первые пучки волос. Это привело ее в такой восторг, что она решила документировать, как восстанавливается ее шевелюра, а вместе с ней и сама Эйлин. Последнее изображение женщина сняла месяц назад, после чего собрала 54 кадра, сделанные за последний год, и создала видеоролик о том, как восстанавливалась после сразившего ее недуга.

1 Year. 52 Weeks. 4/17/2017. My last chemotherapy (TCHP). I took a picture every week following that final treatment with the promise that I would stop after 1 year. I will not waste another minute of this life on worry or fear or in the PAST. I don’t know what may happen but I do know that I don’t care. Because I have the greatest family, the greatest friends, the most amazing and loving husband, and two of the most precious little people who still need me to be fully PRESENT. I plan on living this remaining time with purpose and laughter and creating a beautiful FUTURE. Who’s in? (Also, how hilariously on point are these Avett Brothers lyrics when isolated out of context?) #breastcancer #fuckcancer #chemohair #chemohairgrowth #backtome #fightlikeanirishgirl #avettbrothers #survivor #wearesurvivors

Публикация от  Eileen Posner (@epoz326)

Эйлин надеется, что ее позитивное видео даст надежду другим людям, борющимся с онкологией. Сейчас она пытается настроиться на то, то рак был лишь небольшой частью ее жизни, а все самое главное и интересное еще ждет ее впереди.
Женский форум
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