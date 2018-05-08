Женщина сняла видео своих изменений после рака

Эйлин не только достойно держалась в течение сложного периода, но и умудрялась смеяться над собой

5/7 Эйлин не только достойно держалась в течение сложного периода, но и умудрялась смеяться над собой

Она очень обрадовалась, когда через две недели после химиотерапии у нее появились первые пучки волос.

4/7 Она очень обрадовалась, когда через две недели после химиотерапии у нее появились первые пучки волос.

После химиотерапии волосы Элин Познер стали темнее, но она считает их символом женственности, поэтому ей не важен оттенок.

2/7 После химиотерапии волосы Элин Познер стали темнее, но она считает их символом женственности, поэтому ей не важен оттенок.

Мать двоих детей, потерявшая волосы после химиотерапии и год боровшаяся с раком, сняла честный ролик о том, как менялась ее внешность и как она победила недуг.

Эйлин Познер был 41 год, когда ей поставили диагноз рак. У женщины была «агрессивная» онкология груди. В результате она прошла через шесть сеансов химиотерапии, 28 сеансов лучевой терапии и двойную мастэктомию, после его осталась без волос, бровей и ресниц.

Эйлин, которая работает в сфере финансов, призналась, что последний факт был для нее гораздо травматичнее, чем потеря груди, так как скрыть отсутствие волосяного покрова оказалось сложнее — и все жалели ее, стоило женщине выйти на улицу. Кроме того, Познер считала, что грудь, помогшая ей выкормить детей, свою основную функцию выполнила, а вот копна волос ассоциировалась у женщины с женственностью.

Но спустя шесть недель после первого цикла химиотерапии на ее голове стали появляться первые пучки волос. Это привело ее в такой восторг, что она решила документировать, как восстанавливается ее шевелюра, а вместе с ней и сама Эйлин. Последнее изображение женщина сняла месяц назад, после чего собрала 54 кадра, сделанные за последний год, и создала видеоролик о том, как восстанавливалась после сразившего ее недуга.

Эйлин надеется, что ее позитивное видео даст надежду другим людям, борющимся с онкологией. Сейчас она пытается настроиться на то, то рак был лишь небольшой частью ее жизни, а все самое главное и интересное еще ждет ее впереди.