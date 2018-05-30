Йогиня тренирует только голых учеников 

Джесса О’Брайан не стесняется своей наготы. Более того, являясь популярным блогером, она регулярно постит фото себя обнаженной в соцсетях. Обычно она при этом занимается йогой на пляже или дома и играет в теннис.
Но в какой-то момент 29-летняя любительница обнаженки решила двигаться дальше и основала курс по «голой» йоге. В программе участвуют женщины всех возрастов, форм и размеров.
Ее девиз: «Мы встречаемся как незнакомки, а расстаемся сестрами».
«В течение трехчасовой тренировки, обнаженные, мы восхваляем божественность наших тел и объединяем физическое и метафизическое», — утверждает Джесса.
Она говорит, что поначалу женщины смущаются, но во время практики забывают о наготе.
«Эти семинары — возможность глубже вникнуть в нашу уязвимость и выявить любые негативные модели мышления, которые мешают нам чувствовать себя самосознательными, неуверенными в себе, бесполезными или бессильными», — объяснила она.
Одна из участниц семинара сказала, что после акта обнажения смогла просить себе вину, которую чувствовала 15 лет, так как во время практики смогла перенестись в другое место.