Йогиня тренирует только голых учеников

Часто она постит обнаженные фото не только с пляжа, но и с площадки для игры в теннис.

4/6 Часто она постит обнаженные фото не только с пляжа, но и с площадки для игры в теннис.

Джесса зовет на свои тренировки женщин всех размеров, возрастов и форм.

3/6 Джесса зовет на свои тренировки женщин всех размеров, возрастов и форм.

А теперь блогер решила, что вместе с ней должны обнажаться и другие женщины.

2/6 А теперь блогер решила, что вместе с ней должны обнажаться и другие женщины.

Девушка регулярно постила свои обнаженные фото, а потом организовала курс по «голой» йоге.

Джесса О’Брайан не стесняется своей наготы. Более того, являясь популярным блогером, она регулярно постит фото себя обнаженной в соцсетях. Обычно она при этом занимается йогой на пляже или дома и играет в теннис.

Но в какой-то момент 29-летняя любительница обнаженки решила двигаться дальше и основала курс по «голой» йоге. В программе участвуют женщины всех возрастов, форм и размеров.

Ее девиз: «Мы встречаемся как незнакомки, а расстаемся сестрами».

«В течение трехчасовой тренировки, обнаженные, мы восхваляем божественность наших тел и объединяем физическое и метафизическое», — утверждает Джесса.

Она говорит, что поначалу женщины смущаются, но во время практики забывают о наготе.

«Эти семинары — возможность глубже вникнуть в нашу уязвимость и выявить любые негативные модели мышления, которые мешают нам чувствовать себя самосознательными, неуверенными в себе, бесполезными или бессильными», — объяснила она.

Одна из участниц семинара сказала, что после акта обнажения смогла просить себе вину, которую чувствовала 15 лет, так как во время практики смогла перенестись в другое место.