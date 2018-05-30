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Йогиня тренирует только голых учеников
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Йогиня тренирует только голых учеников 

Рамблер 2 часа назад
Девушка регулярно постила свои обнаженные фото, а потом организовала курс по «голой» йоге.
1/6  Джесса регулярно постит свои обнаженные фото на пляже
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2/6  А теперь блогер решила, что вместе с ней должны обнажаться и другие женщины.
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3/6  Джесса зовет на свои тренировки женщин всех размеров, возрастов и форм.
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4/6  Часто она постит обнаженные фото не только с пляжа, но и с площадки для игры в теннис.
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5/6  Девушка утверждает, что обнажение помогает побороть негативные модели мышления.
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6/6  Девиз Джессы: «Мы встречаемся как незнакомки, а расстаемся сестрами».
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Джесса О’Брайан не стесняется своей наготы. Более того, являясь популярным блогером, она регулярно постит фото себя обнаженной в соцсетях. Обычно она при этом занимается йогой на пляже или дома и играет в теннис.
Но в какой-то момент 29-летняя любительница обнаженки решила двигаться дальше и основала курс по «голой» йоге. В программе участвуют женщины всех возрастов, форм и размеров.
Ее девиз: «Мы встречаемся как незнакомки, а расстаемся сестрами».
«В течение трехчасовой тренировки, обнаженные, мы восхваляем божественность наших тел и объединяем физическое и метафизическое», — утверждает Джесса.
Она говорит, что поначалу женщины смущаются, но во время практики забывают о наготе.
«Эти семинары — возможность глубже вникнуть в нашу уязвимость и выявить любые негативные модели мышления, которые мешают нам чувствовать себя самосознательными, неуверенными в себе, бесполезными или бессильными», — объяснила она.
Одна из участниц семинара сказала, что после акта обнажения смогла просить себе вину, которую чувствовала 15 лет, так как во время практики смогла перенестись в другое место.
Женский форум
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