«Иди в баню»: санпросвет в СССР

А такие плакаты часто висели в заводских столовых.

14/19 А такие плакаты часто висели в заводских столовых.

Такие плакаты можно было найти в любом детском учреждении.

13/19 Такие плакаты можно было найти в любом детском учреждении.

Про толерантность тогда еще не знали.

6/19 Про толерантность тогда еще не знали.

Медики активно боролись с домашними родами под руководствам повитух-самоучек, распространенными в сельской местности, объясняя все опасности такого решения.

5/19 Медики активно боролись с домашними родами под руководствам повитух-самоучек, распространенными в сельской местности, объясняя все опасности такого решения.

Чесотка, как и вши, была одной из неприятных издержек коммунального быта. И детских лагерей.

4/19 Чесотка, как и вши, была одной из неприятных издержек коммунального быта. И детских лагерей.

Особенно актуальны были эти советы в деревнях, где отношение к гигиене менялось медленно и неохотно.

3/19 Особенно актуальны были эти советы в деревнях, где отношение к гигиене менялось медленно и неохотно.

Создание нового общества требовало граждан, подкованных во всех вопросах. А многочисленные грандиозные стройки нуждались в людях здоровых не только морально, но и физически.

Тем более, что приходилось иметь дело с бывшими крестьянами и малообразованными рабочими, которые считали уход за собой и гигиену тела барской привычкой и пережитком царских времен. Поэтому пропаганда активно включилась в борьбу за чистоту тела строителей коммунизма.

Кроме того, таким образом снижалась вероятность эпидемий в крупных городах, куда потянулись деревенские жители. В этом смысле стихотворение Чуковского "Мойдодыр" можно считать программным произведением для советского здравоохранения.

Активно внедрялся культ спорта и гигиены, тематические плакаты призывали чистить зубы каждый день и ходить после работы в баню. Последнее было необходимой мерой в условиях коммунально-барачной жизни, где в уборную с утра до вечера выстраивались очереди. Поэтому семейный поход в баню по субботам скоро стал традицией. Популярность бань упала после постепенного расселения в отдельные квартиры, где был собственный, хоть и небольшой, санузел.

Косметика также рассматривалась с точки зрения гигиены, а не заботы о своей красоте. Широко рекламировались духи, мыло, крема, пудра и другая продукция "Тэжэ" (трест "Жиркость"). В тридцатые годы этим озаботилась Полина Молотова, курировавшая эту отрасль.

Большое внимание также уделялось профилактике детских заболеваний и уходу за детьми — страна была заинтересована в высокой рождаемости. Плакаты в женских консультациях и детских отделениях доходчиво объясняли необходимость прививок и ежедневных гигиенических процедур.