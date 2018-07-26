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«Иди в баню»: санпросвет в СССР
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«Иди в баню»: санпросвет в СССР 

Рамблер 26 июля 2018
«Мойдодыр» Чуковского можно считать программным произведением для советского здравоохранения.
1/19  Зубной порошок — практически единственное средство гигиены полости рта до середины 1950-х годов.
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2/19  Эстетические требования тридцатых. И никакой аристократической бледности.
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3/19  Особенно актуальны были эти советы в деревнях, где отношение к гигиене менялось медленно и неохотно.
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4/19  Чесотка, как и вши, была одной из неприятных издержек коммунального быта. И детских лагерей.
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5/19  Медики активно боролись с домашними родами под руководствам повитух-самоучек, распространенными в сельской местности, объясняя все опасности такого решения.
Фото:
6/19  Про толерантность тогда еще не знали.
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7/19  К зубной щетке начинали приучать с детского сада.
Фото:
8/19  Потом санпросвет продолжался в школе.
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9/19  Мечта советских женщин и полезный подарок.
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10/19  Советская реклама в действии.
Фото:
11/19  Мыло — лучший друг советского человека.
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12/19  Скромное обаяние советского шика.
Фото:
13/19  Такие плакаты можно было найти в любом детском учреждении.
Фото:
14/19  А такие плакаты часто висели в заводских столовых.
Фото:
15/19  Хозяйке на заметку.
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16/19  Похоже, герой "Иронии судьбы" слишком часто видел этот плакат.
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17/19  Повторение — мать учения.
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18/19  Типичный плакат из женской консультации.
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19/19  В здоровом теле — здоровый дух.
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Создание нового общества требовало граждан, подкованных во всех вопросах. А многочисленные грандиозные стройки нуждались в людях здоровых не только морально, но и физически.
Тем более, что приходилось иметь дело с бывшими крестьянами и малообразованными рабочими, которые считали уход за собой и гигиену тела барской привычкой и пережитком царских времен. Поэтому пропаганда активно включилась в борьбу за чистоту тела строителей коммунизма.
Кроме того, таким образом снижалась вероятность эпидемий в крупных городах, куда потянулись деревенские жители. В этом смысле стихотворение Чуковского "Мойдодыр" можно считать программным произведением для советского здравоохранения.
Активно внедрялся культ спорта и гигиены, тематические плакаты призывали чистить зубы каждый день и ходить после работы в баню. Последнее было необходимой мерой в условиях коммунально-барачной жизни, где в уборную с утра до вечера выстраивались очереди. Поэтому семейный поход в баню по субботам скоро стал традицией. Популярность бань упала после постепенного расселения в отдельные квартиры, где был собственный, хоть и небольшой, санузел.
Косметика также рассматривалась с точки зрения гигиены, а не заботы о своей красоте. Широко рекламировались духи, мыло, крема, пудра и другая продукция "Тэжэ" (трест "Жиркость"). В тридцатые годы этим озаботилась Полина Молотова, курировавшая эту отрасль.
Большое внимание также уделялось профилактике детских заболеваний и уходу за детьми — страна была заинтересована в высокой рождаемости. Плакаты в женских консультациях и детских отделениях доходчиво объясняли необходимость прививок и ежедневных гигиенических процедур.
Женский форум
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