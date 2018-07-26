«Иди в баню»: санпросвет в СССР 

Создание нового общества требовало граждан, подкованных во всех вопросах. А многочисленные грандиозные стройки нуждались в людях здоровых не только морально, но и физически.
Тем более, что приходилось иметь дело с бывшими крестьянами и малообразованными рабочими, которые считали уход за собой и гигиену тела барской привычкой и пережитком царских времен. Поэтому пропаганда активно включилась в борьбу за чистоту тела строителей коммунизма.
Кроме того, таким образом снижалась вероятность эпидемий в крупных городах, куда потянулись деревенские жители. В этом смысле стихотворение Чуковского "Мойдодыр" можно считать программным произведением для советского здравоохранения.
Активно внедрялся культ спорта и гигиены, тематические плакаты призывали чистить зубы каждый день и ходить после работы в баню. Последнее было необходимой мерой в условиях коммунально-барачной жизни, где в уборную с утра до вечера выстраивались очереди. Поэтому семейный поход в баню по субботам скоро стал традицией. Популярность бань упала после постепенного расселения в отдельные квартиры, где был собственный, хоть и небольшой, санузел.
Косметика также рассматривалась с точки зрения гигиены, а не заботы о своей красоте. Широко рекламировались духи, мыло, крема, пудра и другая продукция "Тэжэ" (трест "Жиркость"). В тридцатые годы этим озаботилась Полина Молотова, курировавшая эту отрасль.
Большое внимание также уделялось профилактике детских заболеваний и уходу за детьми — страна была заинтересована в высокой рождаемости. Плакаты в женских консультациях и детских отделениях доходчиво объясняли необходимость прививок и ежедневных гигиенических процедур.