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Продукты, помогающие остановить выпадение волос 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как справиться с выпадением волос с помощью продуктов. Выпадение волос может быть спровоцировано разными факторами, например, беременностью, болезнями, недостатком полезных веществ в рационе, гормональными проблемами. Не лишним будет проконсультироваться у врача. Но если доктор не найдёт серьёзных заболеваний, то можно попробовать обогатить питание рядом продуктов. Что нужно есть тем, кто страдает от выпадения волос, расскажет видео.
Ранее "Рамблер" рассказывал, сколько раз в месяц надо есть морковь.
Здоровье , Видео
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