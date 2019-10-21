Продукты, помогающие остановить выпадение волос

Смотрите видео и узнайте, как справиться с выпадением волос с помощью продуктов. Выпадение волос может быть спровоцировано разными факторами, например, беременностью, болезнями, недостатком полезных веществ в рационе, гормональными проблемами. Не лишним будет проконсультироваться у врача. Но если доктор не найдёт серьёзных заболеваний, то можно попробовать обогатить питание рядом продуктов. Что нужно есть тем, кто страдает от выпадения волос, расскажет видео.