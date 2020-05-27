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7 причин принять ванну, а не душ 

Елена Красовская 6 часов назад
Смотрите видео и узнайте, почему стоит почаще отказываться от душа в пользу ванны. Водные процедуры у взрослых занимают сегодня минимум времени: быстрый ритм жизни не позволяет нам тратить время на долгое лежание в тёплой воде. Между тем, расслабляющий эффект ванны давно доказан, так что время от времени всё-таки можно заменять быстрый душ на часовую ванну. Какие ещё причины могут заставить вас выбрать ванну, а не душ, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, в чём вред антиперспирантов и дезодорантов.
Здоровье , Видео
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