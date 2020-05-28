Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики 

Видео рассказывает об упражнениях, которые помогают нормализовать уровень гормонов в организме. Гормоны определяют наше самочувствие и настроение, поэтому относиться к ним надо серьёзно. Существуют лекарства, помогающие стабилизировать выработку гормонов, но для тех, кто не хочет злоупотреблять медикаментами, есть и другой способ — гормональная гимнастика. Какие нужно делать упражнения для нормализации гормонального фона, узнайте из ролика.