Как сумел забеременеть американский мужчина 

Видео рассказывает о самых необычных беременностях, с которыми сталкиваются врачи. В 2007 году настоящей сенсацией стал американец Томас Бити, который забеременел и впоследствии естественным путём родил дочку. Впрочем, тут есть небольшой подвох: на самом деле Томас — трансексуал, прежде он был женщиной, но потом решился на смену пола. Когда Бити встретил любимую женщину, то паре захотелось иметь детей. Супруга Томаса забеременеть не могла, тогда он взял репродуктивную функцию на себя, поскольку внутренние женские органы у него были сохранены. О других любопытных беременностях узнайте из ролика.