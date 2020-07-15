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Названа опасная диета для офисных работников 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Названа опасная диета для офисных работников
Фото: depositphotos.com
Нутрициолог из Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, какая диета запрещена людям, работающим в офисах. Об этом сообщает РИА Новости.
Так, по словам специалиста, для людей, чья работа связана с умственной деятельностью, опасна диета Пьера Дюкана. В ее основе — питание с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров и углеводов.
Диета Пьера Дюкана противопоказана и тем, у кого есть болезни почек, печени, нарушение обмена веществ, подагра, а также беременным и кормящим грудью.
"Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела: они подавляют аппетит и вызывающие усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами", — рассказала нутрициолог.
Она отметила, что еще такая диета может привести к гормональному сбою.
Ранее "Рамблер" сообщал, что диетолог рассказала, как похудеть с помощью сала.
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