Названа опасная диета для офисных работников 

Нутрициолог из Национального общества диетологов Ольга Деккер рассказала, какая диета запрещена людям, работающим в офисах. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, по словам специалиста, для людей, чья работа связана с умственной деятельностью, опасна диета Пьера Дюкана. В ее основе — питание с высоким содержанием белка и низким содержанием жиров и углеводов.

Диета Пьера Дюкана противопоказана и тем, у кого есть болезни почек, печени, нарушение обмена веществ, подагра, а также беременным и кормящим грудью.

"Из-за переизбытка белка в организме вырабатываются кетоновые тела: они подавляют аппетит и вызывающие усталость, неприятный запах изо рта и от тела. Выраженный дефицит микроэлементов и витаминов ведет к проблемам не только с внешним видом, но и с нервной, сердечно-сосудистой и пищеварительной системами", — рассказала нутрициолог.

Она отметила, что еще такая диета может привести к гормональному сбою.