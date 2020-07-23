Названа главная ошибка в борьбе с жиром на животе

Эксперт по питанию, фитнес-тренер Арина Скоромная объяснила, какую основную ошибку допускают люди, которые ведут борьбу с жиром на животе. Об этом она рассказала в ходе беседы с радио Sputnik.

По словам специалиста, подавляющее большинство людей пытается сжигать жир при помощи бодифлекса — это система упражнений на дыхание с активным участием диафрагмы и статичные упражнения на разные группы мышц.

Несмотря на высокую эффективность этого комплекса, этого недостаточно, чтобы убрать жир. Как заявила эксперт, необходимо также правильно питаться и заниматься спортом.

Скоромная отметила, что бодифлекс сам по себе — очень эффективен и благотворно влияет на состояние организма, но не сжигает жир.

"Это нельзя считать борьбой с лишним жиром, когда вы сидите на диване и дышите. Но при постоянных дыхательных упражнениях все тело работает, организм в активном состоянии, идет нормализация обмена веществ, но не жиросжигание",

— отметила она.