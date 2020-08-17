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Как заснуть, если сон никак не приходит 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите видео и узнайте, что делать, если вы никак не можете заснуть. Учёные отмечают, что за последние десятилетия средняя продолжительность сна сократилась, особенно среди жителей городов. Иногда, даже сильно устав, человек часами ворочается в постели и никак не может погрузиться в сон. Из-за этого страдает его психика, да и внутренние органы начинают работать хуже. Как справиться с бессонницей, расскажет ролик.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что стало известно, чем опасна пищевая добавка Е 621.
Здоровье , Видео , Психология
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