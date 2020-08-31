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Как избавиться от лишних кило без сложных диет 

Елена Красовская 7 часов назад
Смотрите ролик и узнайте, как вернуть себе юношескую стройность и поддерживать форму годами. С возрастом многие набирают лишний вес и не могут от него избавиться. Диеты — не самое удобное решение: нередко диетическое питание дорого, питаться по часам могут не все, да и придерживаться строгих ограничений под силу лишь единицам. Между тем, избавиться от лишних кило можно, если немного скорректировать жизнь. Что нужно сделать, чтобы сбросить вес без стресса, расскажет видео.
Ранее «Рамблер» перечислил жирные продукты, которые избавят вас от лишних кило.
Здоровье , Видео
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