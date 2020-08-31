Как избавиться от лишних кило без сложных диет 

Смотрите ролик и узнайте, как вернуть себе юношескую стройность и поддерживать форму годами. С возрастом многие набирают лишний вес и не могут от него избавиться. Диеты — не самое удобное решение: нередко диетическое питание дорого, питаться по часам могут не все, да и придерживаться строгих ограничений под силу лишь единицам. Между тем, избавиться от лишних кило можно, если немного скорректировать жизнь. Что нужно сделать, чтобы сбросить вес без стресса, расскажет видео.