Диетолог рассказал, как худеть во сне 

Смотрите ролик и узнайте ответ на вопрос, который мучает всех худеющих: всё-таки можно или нельзя есть перед сном? Часть сидящих на диете уверены, что после 18.00 есть категорически запрещено, другие же полагают, что лёгкий перекус не повредит. Врач-диетолог разъяснил, что во время сна у человека вырабатывается гормон роста, самый сильный жиросжигающий гормон, так что до сна есть можно. Правда, не все продукты. Что стоит готовить на ужин, чтобы худеть во сне, расскажет видео.