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Секс Беременность Свадьбы

Жизнь и смерть самой худой женщины планеты 

Анна Арсеньева 8 часов назад
Валерию Левитину долго называли "самой худой женщиной на планете". Ее вес составлял всего 25 кг при росте 171 см. Девушка долго боролась с анорексией, но спасти ее так и не удалось. Организм вообще не воспринимал тяжелую пищу и мог справиться лишь с крошечной порцией еды. Так плохо было не всегда, но контролировать вес девушку приучали с младых ногтей. "Спасибо" маме — та хотела идеальную дочь. Судьбу за девушку решила тоже она. Она же контролировала питание Валерии. Впрочем, как и всю ее повседневную жизнь.
В 16 лет семья Левитиной переехала в США. Валерия тогда весила 64 кг и уже планировала похудеть, чтобы получить одобрение сверстников и матери. Однажды в школе ей сказали, что ее попа такая толстая, что ей можно закрыть футбольные ворота. Эти слова глубоко запали Левитиной в душу. Спустя много лет она горько вспоминала о том, как необдуманная фраза может полностью перевернуть жизнь человека навсегда.
Похудеть Валерии действительно удалось. Она даже решила стать моделью. Сначала все шло неплохо, но затем вес девушки начал стремительно падать. К 24 годам она уже весила всего 38 кг. Когда ситуация стала критической, девушка обратилась к врачам.
Прогноз был плохим: организм отказывался принимать пищу. И даже простая прогулка грозила девушке катастрофой — ее хрупкое тело могло не пережить даже самого легкого падения или столкновения с человеком напротив. Она в любой момент могла буквально рассыпаться.
Валерия всей душой мечтала набрать вес и начать нормальную жизнь: завести семью, родить ребенка. Она стала пропагандировать идею любви и уважения к своему телу, но сама пала в этой борьбе. Ее организм все же был слишком слаб. Валерия Левитина умерла 1 декабря 2013 года.
Видео дня. Одежда, от которой надо срочно избавиться
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