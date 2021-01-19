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«Бойтесь домашних консервов»: Малышева предупредила о ботулизме 

Катерина Саломе 6 часов назад
В эфире программы «Жить здорово!» телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала зрителям об опасности домашних консервов. По ее словам, в заготовках она могут содержаться возбудители ботулизма — одного из самых тяжелых токсикозов, вызывающего тяжелое поражение нервной системы. Выпуск опубликован на YouTube.
Малышева утверждает, что в России проблема с ботулизмом «просто страшная». По словам телеврача, невозможно заранее определить, есть ли в банке возбудитель болезни, так как он не меняет ни цвет, ни запах закрутки.
Ее соведущий Андрей Продеус подчеркнул, что возбудитель ботулизма помимо консервов может жить в соленой и вяленой рыбе. Начальник отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева уточнила, что самыми опасными консервами являются те, что сделаны из корнеплодов — моркови, свеклы или лука.

«Бойтесь домашних консервов. И точка»,

— резюмировала Малышева.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что диетолог предсказала появление мучных червей в рационе.
Женский форум 46
Здоровье , Видео , Елена Малышева , Роспотребнадзор
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