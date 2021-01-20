Диетолог рассказал, как обрести плоский живот 

Живот явлется одной из самых проблемных зон у женщин. Если вы худели, то вам наверняка знакома ситуация, при которой одни части тела становятся худее, а живот никак не хочет "уходить".

Существует много факторов, которые влияют на жир в этой зоне, и питание не является исключением. Диетологи с каждым годом проводят новые исследования на тему похудения и находят методы похудения, которые подходят практически всем. Смотрите видео и узнайте мнение диетолога о том, как обрести плоский живот и уменьшить концентрацию жира в этой проблемной зоне.