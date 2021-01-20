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Диетолог рассказал, как обрести плоский живот 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Живот явлется одной из самых проблемных зон у женщин. Если вы худели, то вам наверняка знакома ситуация, при которой одни части тела становятся худее, а живот никак не хочет "уходить".
Существует много факторов, которые влияют на жир в этой зоне, и питание не является исключением. Диетологи с каждым годом проводят новые исследования на тему похудения и находят методы похудения, которые подходят практически всем. Смотрите видео и узнайте мнение диетолога о том, как обрести плоский живот и уменьшить концентрацию жира в этой проблемной зоне.
Ранее "Рамблер" рассказывал о звездах, которых не узнать после экстремального похудения.
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