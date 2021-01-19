Звезды, которых не узнать после экстремального похудения 

Пышные формы многих звезд являются являются их визитной карточкой. Однако лишний вес часто сильно влияет на здоровье, из-за чего звезды кардинально меняют свой образ. Одни худеют из-за правильного образа жизни, а другие делают это слишком быстро.

Похудеть без сильных ограничений и с правильными тренировками можно, но у знаменитостей для этого гораздо больше возможностей. Им готовят правильную еду, составляют рацион, а их телом и мышцами занимаются личные тренеры. Кроме того, они всегда проверяют свои показатели здоровья и сдают анализы во время похудения.