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Звезды, которых не узнать после экстремального похудения 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Пышные формы многих звезд являются являются их визитной карточкой. Однако лишний вес часто сильно влияет на здоровье, из-за чего звезды кардинально меняют свой образ. Одни худеют из-за правильного образа жизни, а другие делают это слишком быстро.
Похудеть без сильных ограничений и с правильными тренировками можно, но у знаменитостей для этого гораздо больше возможностей. Им готовят правильную еду, составляют рацион, а их телом и мышцами занимаются личные тренеры. Кроме того, они всегда проверяют свои показатели здоровья и сдают анализы во время похудения.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эндокринолог раскрыла форму быстрого похудения.
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