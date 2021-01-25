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Какие гормоны не дают сбросить вес 

Катерина Саломе 4 часа назад
С каждым годом людей, страдающих от лишнего веса, становится все больше. Но главная проблема заключается в том, что с ненавистными килограммами никак не удается распрощаться. В таком случае виной всему могут быть гормоны.
Гормоны — это биологически активные вещества, которые передают информацию от органа к органу. Они отвечают за сон, сексуальное желание, потребность в еде и другие процессы в организме.
Смотрите видео, чтобы узнать, какие гормоны не дают сбросить вес.
Ранее "Рамблер" сообщал о продуктах, в которые влюблен ваш желудок.
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