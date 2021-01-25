С каждым годом людей, страдающих от лишнего веса, становится все больше. Но главная проблема заключается в том, что с ненавистными килограммами никак не удается распрощаться. В таком случае виной всему могут быть гормоны.

Гормоны — это биологически активные вещества, которые передают информацию от органа к органу. Они отвечают за сон, сексуальное желание, потребность в еде и другие процессы в организме.

Смотрите видео, чтобы узнать, какие гормоны не дают сбросить вес.