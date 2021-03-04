Ещё
Далее:
Читайте также:

Врачи ответили, опасно ли дарить цветы пожилым женщинам 

Даня Виттиг 7 часов назад
Врачи ответили, опасно ли дарить цветы пожилым женщинам
Фото: depositphotos.com
Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 существует. Цветочный букет вряд ли станет разносчиком инфекции. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные врачи.
Грядущий международный женский день считается днем весны, женской красоты, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

"Когда мы живем в условиях эпидемии, вероятность заражения существует всегда. Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность", — сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Врач подчеркнул, что дарить женщинам цветы на 8 марта и не только можно, но и нужно.
Также не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине. Об этом сообщил главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идёт проветривание. Бояться заразиться не стоит, но меры все соблюдать обязательно", — сказал Тимаков.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему мужчины ненавидят праздники.
Видео дня. Звезды, которые родили после 40
Женский форум
Здоровье , Анатолий Альтштейн , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как быстро убрать синяки
06:07
Как быстро убрать синяки
Красота
Самые распространенные ошибки, которые мечтают похудеть
06:12
Самые распространенные ошибки, которые мечтают похудеть
Здоровье
Звезды, которые родили после 40
04:20
Звезды, которые родили после 40
Звёзды
Что делают с организмом кунжутные семечки
04:40
Что делают с организмом кунжутные семечки
Еда
Можно ли верить сонникам
05:18
Можно ли верить сонникам
Психология
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
03:47
Как уборщица-бурятка стала за один день известнейшей топ-моделью
Красота
Что полезнее: спред или сливочное масло
05:00
Что полезнее: спред или сливочное масло
Еда
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
03:42
«Наняла дагестанцев!»: жена «выбила» миллион долларов из мужа
Любовь
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
03:44
Звезды, которых ловили на нудистских пляжах
Звёзды
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
00:14
«Всю ночь тошнило»: Дава еле говорит после операции
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение