Врачи ответили, опасно ли дарить цветы пожилым женщинам 

Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 существует. Цветочный букет вряд ли станет разносчиком инфекции. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные врачи.

Грядущий международный женский день считается днем весны, женской красоты, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

"Когда мы живем в условиях эпидемии, вероятность заражения существует всегда. Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность", — сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

Врач подчеркнул, что дарить женщинам цветы на 8 марта и не только можно, но и нужно.

Также не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине. Об этом сообщил главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.