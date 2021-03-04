Врачи ответили, опасно ли дарить цветы пожилым женщинам 

Несмотря на то, что риск заражения COVID-19 существует. Цветочный букет вряд ли станет разносчиком инфекции. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные врачи.
Грядущий международный женский день считается днем весны, женской красоты, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.
"Когда мы живем в условиях эпидемии, вероятность заражения существует всегда. Риск, что коронавирус будет передан через букет с цветами, в том числе предназначенный для пожилой женщины, фактически отсутствует — очень низкая вероятность", — сказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
Врач подчеркнул, что дарить женщинам цветы на 8 марта и не только можно, но и нужно.
Также не стоит бояться заразиться коронавирусом в цветочном магазине. Об этом сообщил главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"В цветочных магазинах постоянно открываются двери. Поскольку сами помещения зачастую не огромные, в них постоянно идёт проветривание. Бояться заразиться не стоит, но меры все соблюдать обязательно", — сказал Тимаков.
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