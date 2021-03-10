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Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого 

Елизавета Назарова 7 часов назад
Вы наверняка знаете, что это такое: когда хочется большого пирожного с ягодами и жирным кремом или бургер с большим количеством соуса. Иногда людям прямо сейчас нужно что-то соленое, острое или даже кислое.
На самом деле внезапное желание съесть что-то конкретное означает определенные сигналы вашего организма, которые он подает, если существуют проблемы. Их нужно вовремя распознавать и на них реагировать.
В видео врач-диетолог и кандидат медицинских наук подробно рассказывает о том, как нужно поступать, если вам захотелось съесть сладкое, соленое или острое.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени.
Здоровье , Видео , Роспотребнадзор
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