Чего не хватает в организме, если хочется сладкого или соленого 

Вы наверняка знаете, что это такое: когда хочется большого пирожного с ягодами и жирным кремом или бургер с большим количеством соуса. Иногда людям прямо сейчас нужно что-то соленое, острое или даже кислое.

На самом деле внезапное желание съесть что-то конкретное означает определенные сигналы вашего организма, которые он подает, если существуют проблемы. Их нужно вовремя распознавать и на них реагировать.

В видео врач-диетолог и кандидат медицинских наук подробно рассказывает о том, как нужно поступать, если вам захотелось съесть сладкое, соленое или острое.