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Диетолог рассказала, как просто похудеть к лету 

Даня Виттиг 13 часов назад
Диетолог рассказала, как просто похудеть к лету
Фото: depositphotos.com
Врач-диетолог, ассистент кафедры здорового образа жизни и диетологии РостГМУ Виктория Дударева рассказала, как избавиться от лишнего веса к летнему сезону. Об этом сообщает «ДОН 24».
По словам диетолога, нужно придерживаться рационального и здорового питания и есть четыре-пять раз в день.

«В таком случае идет меньшее напряжение всех ферментативных систем организма и пища распределяется равномерно, нормальными количествами, без перегрузок», — пояснила специалист.

Также при похудении полезно вести дневник питания, в котором фиксируется время каждой трапезы и список съеденных продуктов.

«Когда человек начнет записывать, к концу дня он сам увидит структуру своего питания, ужаснется и подумает, что нужно рационализировать количество приемов пищи», — объяснила она.

Очень важно делать перерывы между трапезами. Они должны составлять примерно три-четыре часа. По мнению Дударевой, промежуток между ужином и завтраком следующего дня не может превышать 12 часов.
До обеда лучше есть продукты, которые долго перевариваются, а также пищу, содержащую магний: крупы, макароны, фрукты, овощи. Во второй половине дня стоит употреблять блюда из рыбы, овощей, творога и кисломолочных продуктов, так как они легко усваиваются.
Дударева советует восполнить нехватку магния в организме, встречающуюся весной почти у всех людей. Для этого следует есть зелень, овощи и фрукты зеленого цвета.
Из фруктов врач советует есть яблоки и виноград, поскольку они богаты полезными для здоровья флавоноидами.
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