Самые распространенные мифы о здоровье груди

О здоровье груди существует много заблуждений, которые передаются из поколения в поколение. Женщин заботит не только их внешний вид, но и различные заболевания, которые могут проявиться в более зрелом возрасте.

Если верить во все, что говорят "в народе" и не слушать рекомендации врачей, то в лучшем случае вы зря потратите свое время, а в худшем это может привести к развитию опасных заболеваний. Смотрите видео в котором маммолог и онколог Наталья Германович рассказывает, нужно ли есть капусту для увеличения груди и помогут ли бюстгальтеры сохранить ее форму.