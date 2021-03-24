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Самые распространенные мифы о здоровье груди

Елизавета Назарова
5 часов назад
О здоровье груди существует много заблуждений, которые передаются из поколения в поколение. Женщин заботит не только их внешний вид, но и различные заболевания, которые могут проявиться в более зрелом возрасте.
Если верить во все, что говорят "в народе" и не слушать рекомендации врачей, то в лучшем случае вы зря потратите свое время, а в худшем это может привести к развитию опасных заболеваний. Смотрите видео в котором маммолог и онколог Наталья Германович рассказывает, нужно ли есть капусту для увеличения груди и помогут ли бюстгальтеры сохранить ее форму.
Ранее "Рамблер" сообщал, что врач призвала отказаться от свежего хлеба.
Здоровье,Видео,
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