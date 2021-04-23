Как правильно делать вакуум для уменьшения живота

Упражнение вакуум рекомендуют многие тренеры и диетологи. Дело в том, что его легко делать, а также оно не требует дополнительных тренажеров. Кроме того, вакуум хорошо тренирует мышцы живота и помогает женщинам избавиться от него. Пресс вы так не накачаете, но ваш живот точно станет меньше, если вы будете делать вакуум каждый день утром и вечером.
С помощью этого упражнения прорабатывается поперечная мышца живота. Она не участвует в повседневно жизни, поэтому люди ее не напрягают. Результатом становится висящий живот. Как и в любом упражнении, в вакууме важна техника. Смотрите видео и узнайте, как его делать.