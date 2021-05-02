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Диетолог назвала неожиданные причины набора веса

Елизавета Назарова
11 часов назад
Врач-диетолог, специалист по ЛФК Ольга Шмелева рассказала о неожиданных вещах, из-за которых человек набирает вес. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
Диетолог назвала неожиданные причины набора веса
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как рассказала эксперт, неограниченное количество ягод в рационе может привести к набору лишнего веса. При этом она напомнила, что в ягодах много витаминов и минералов, поэтому порекомендовала их спокойно употреблять тем, кто не страдает лишним весом.
Диетолог напомнила, что вес снижается только в том случае, если человек употребляет меньше калорий. Если калорийность в плюсе, то вес увеличивается.
Шмелева отметила, что существуют продукты, из-за которых невозможно набрать лишний вес. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры.
Здоровье,Ольга Шмелева,
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