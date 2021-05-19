Что будет с телом, если качать пресс каждый день

Самая проблемная зона многих людей — живот, именно поэтому все мечтают о красивом и рельефном прессе. Для того, чтобы стать обладателем шести кубиков на животе, многие и ходят в тренажерный зал. Однако невозможно каждый день уделять время тренировкам в зале.

Некоторые люди предпочитают заниматься дома, поэтому у них больше возможностей повторить опыт с каждодневными упражнениями. Любой человек может организовать себе пространство для тренировок, стоит только захотеть.