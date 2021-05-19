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Что будет с телом, если качать пресс каждый день

Елизавета Назарова
4 часа назад
Самая проблемная зона многих людей — живот, именно поэтому все мечтают о красивом и рельефном прессе. Для того, чтобы стать обладателем шести кубиков на животе, многие и ходят в тренажерный зал. Однако невозможно каждый день уделять время тренировкам в зале.
Некоторые люди предпочитают заниматься дома, поэтому у них больше возможностей повторить опыт с каждодневными упражнениями. Любой человек может организовать себе пространство для тренировок, стоит только захотеть.
Смотрите видео, в котором узнаете, что будет с телом, если каждый день качать пресс.
Здоровье,Видео,
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