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Раскрыты способы обмана покупателей на кассе в магазине

Анна Арсеньева
5 часов назад
Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова рассказала о способах обмана покупателей на кассе магазина. Об этом сообщает агентство "Прайм".
Раскрыты способы обмана на кассе в магазине
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам эксперта, самый распространенный способ мошенничества — лишний или посторонний товар в чеке. Когда у покупателя много продуктов, его несложно обмануть. Также кассир может неправильно дать сдачу или отсканировать не тот штрих-код.
Еще одна хитрость, к которой прибегают сотрудники магазинов, — не сказать покупателю о действующей акции "1+1" и забрать второй оплаченный товар себе.
Дом и сад,
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