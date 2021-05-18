Раскрыты способы обмана на кассе в магазине

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова рассказала о способах обмана покупателей на кассе магазина. Об этом сообщает агентство "Прайм".

По словам эксперта, самый распространенный способ мошенничества — лишний или посторонний товар в чеке. Когда у покупателя много продуктов, его несложно обмануть. Также кассир может неправильно дать сдачу или отсканировать не тот штрих-код.