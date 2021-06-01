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Названа ягода, которая замедляет старение и помогает восстановлению тканей

Диана Товсепова
6 часов назад
В состав клубники входит фолиевая кислота, благотворно влияющая на нервную систему и способствующая регенерации тканей. При этом ягода может положительно воздействовать на давление, а также замедлять механизмы старения. Об этом РИА Новости рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.
Эксперт объяснила, что в клубнике содержится мало сахарозы и всего 40 калорий на 100 граммов продукта. При этом ее можно есть при сахарном диабете.
«Клубника – легкое мочегонное: она выводит из организма соли и косвенно способствует нормализации давления. Однако важно не переедать: за один раз можно съесть не более двух стаканов. Клубника полезна в свежем виде – в ягоде много витамина С, который является мощным антиоксидантом, то есть замедляет старение организма, важен для иммунитета и помогает усваиваться железу. Фолиевая кислота (или витамин В9), которая входит в состав клубники, благотворно влияет на нервную систему и способствует регенерации тканей», — объяснила она.
По ее словам, аскорбиновая кислот в составе клубники разрушается при термической обработке, поэтому клубнику лучше не замораживать, а есть свежей.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему нельзя есть соленое на ночь.
Здоровье,Видео,Ольга Кораблева,РИА Новости,
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