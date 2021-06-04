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Раскрыты главные ошибки при похудении

Стелла Шмель
4 часа назад
Врач назвал главные ошибки большинства людей, пытающихся похудеть с помощью диет. О секретах успешного сбрасывания веса рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
Раскрыты главные ошибки при похудении
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Во-первых, считает медик, если у человека ожирение (более 10% лишнего веса), то следует обращаться к специалисту, а не пытаться худеть самостоятельно. Потому как ожирение может быть следствием определенного заболевания, а не образа жизни.
Во-вторых, следует отказаться от сладкого, чтобы успешно сбрасывать вес.
"Принцип диет заключается в одном – снизить уровень инсулина в крови, не давать ему подниматься высоко. Когда вы занимаетесь спортом, у вас выделяется жиросжигающий гормон – адреналин, когда вы едите сладости, у вас выделяется жиронакапливающий гормон – инсулин. Наша задача – чтобы инсулина вырабатывалось как можно меньше, а адреналина как можно больше, поэтому важен, прежде всего, отказ от сладостей, а не от жирного. Есть очень эффективные диеты, когда едят много жира и при этом худеют",
- пояснил он.
Врач сказал, что следует убрать все содержащие сахар продукты из рациона:
"Картофель, белый шлифованный рис, любой хлеб, соки фруктовые. Овощные можно, даже свежевыжатые, и мед".
Последствия неправильных диет могут быть сложными для организма. Врач предупредил о том, что будет со здоровьем при неправильном методе похудения:
"Когда женщины худеют самостоятельно и неправильно, например, отказываясь полностью от жиров или от жиров животного происхождения, у них происходит нарушение выработки гормонов, в том числе эстрогена и прогестерона, который запускает месячный цикл. Самое типичное осложнение при самостоятельном похудении – это аменорея, то есть отсутствие месячных, которая потом лечится гормонами у эндокринологов".
Здоровье,Алексей Ковальков,ИА Sputnik,
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