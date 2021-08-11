Врачи раскрыли опасность отказа от ежедневного душа

Эксперты раскрыли оптимальную частоту принятия душа и рассказали об опасности отказа от регулярного мытья тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Дерматолог Эмека Окороча объяснила, что отказ от ежедневного купания может негативно сказаться на состоянии кожи. По ее словам, это может привести к обострению дерматологических заболеваний, таких как акне, гиперпигментация, экзема и псориаз. Также повышается риск возникновения неприятного запаха из-за размножения бактерий.

Косметолог из Великобритании Ялда Джамал подтвердила слова Окороча и добавила, что нужно стараться мыть подмышки, ступни и гениталии. Это поможет уменьшить риск возникновения неприятного запаха.