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Врачи раскрыли опасность отказа от ежедневного душа

Анастасия Иванова
2 часа назад

Эксперты раскрыли оптимальную частоту принятия душа и рассказали об опасности отказа от регулярного мытья тела. Об этом сообщает Daily Mail.

Врачи раскрыли опасность отказа от ежедневного душа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Дерматолог Эмека Окороча объяснила, что отказ от ежедневного купания может негативно сказаться на состоянии кожи. По ее словам, это может привести к обострению дерматологических заболеваний, таких как акне, гиперпигментация, экзема и псориаз. Также повышается риск возникновения неприятного запаха из-за размножения бактерий.

Косметолог из Великобритании Ялда Джамал подтвердила слова Окороча и добавила, что нужно стараться мыть подмышки, ступни и гениталии. Это поможет уменьшить риск возникновения неприятного запаха.

Отказ от регулярного мытья также приводит к развитию кожных инфекций и возникновению грибка и бородавок. Кроме того, чрезмерное потоотделение снижает уязвимость кожи к ультрафиолету.

Ранее "Рамблер" рассказывал про звезд, которые не любят мыться.

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